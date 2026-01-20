Blick auf 2026 In Unkel beginnt die Umgestaltung der Rheinpromenade Sabine Nitsch 20.01.2026, 12:00 Uhr

i Die Unkeler Rheinpromenade gehört zu den schönsten am Rhein. Sabine Nitsch

Das Baugebiet im Brücher soll entwickelt werden, sofern Lösungen für den Lärmschutz gefunden werden und die Haselmaus eine neue Heimat findet. Investiert wird in die Kita und in Spielplätze.

Die Stadt Unkel will in diesem Jahr noch schöner werden. Ein zentrales Projekt ist die Sanierung der Rheinpromenade. „Die Rheinpromenade wird saniert und damit aufgewertet, aber der Charakter der schönsten Rheinpromenade am Mittelrhein soll beibehalten werden“, sagt Stadtbürgermeister Alfons Mußhoff.







