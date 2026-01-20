Das Baugebiet im Brücher soll entwickelt werden, sofern Lösungen für den Lärmschutz gefunden werden und die Haselmaus eine neue Heimat findet. Investiert wird in die Kita und in Spielplätze.
Lesezeit 2 Minuten
Die Stadt Unkel will in diesem Jahr noch schöner werden. Ein zentrales Projekt ist die Sanierung der Rheinpromenade. „Die Rheinpromenade wird saniert und damit aufgewertet, aber der Charakter der schönsten Rheinpromenade am Mittelrhein soll beibehalten werden“, sagt Stadtbürgermeister Alfons Mußhoff.