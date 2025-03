In Trümmern liegendes Neuwied erblüht bis heute neu

Der Zweite Weltkrieg hat auch in Neuwied schwere Zerstörungen hinterlassen – wie im vierten Teil unserer Serie zur Stadtgeschichte geschildert. Die Zeit danach war deshalb für die Bevölkerung von großer wirtschaftlicher und sozialer Not geprägt. In den mit Trümmern übersäten Straßen galt es, Aufräumarbeiten zu leisten, und vielen Menschen fehlte es an lebensnotwendigen Dingen wie Nahrungsmitteln oder Kleidung.

i Das Bild zeigt die Mittelstraße im Jahr 1953, die anlässlich des 300-jährigen Jubiläums der Stadt festlich geschmückt ist. Stadtarchiv Neuwied

In dieser Zeit kam den Neuwiedern ihre Glaubensvielfalt zugute, denn wie der Journalist Bernd Paetz in „Neuwied im Spiegel der Zeit“ beschreibt, hatten die vielen religiösen Gemeinschaften der Stadt Kontakte zu Organisationen in anderen Ländern, wie beispielsweise zu US-amerikanischen Mennoniten, die ihre Neuwieder Glaubensgenossen noch mehrere Jahre nach Kriegsende tatkräftig unterstützten.

Engerser Feld: Millionen Kubikmeter Kies gefördert

In der Nachkriegszeit konnte sich die Neuwieder Wirtschaft langsam wieder erholen, und die Stadt wurde zu dem bedeutenden mittleren Industriestandort, der sie noch heute ist. Prägend für das 20. Jahrhundert war wirtschaftlich unter anderem der Kiesabbau im Engerser Feld, durch den dort der KANN-See und der Stein-See entstanden. Bis zum Auskiesungsverbot im Jahr 1994 wurden etwa 12 Millionen Kubikmeter Kies und Sand abgebaut. Und heute ist das Engerser Feld als Naturschutzgebiet zu einer Rast- und Rückzugsfläche für seltene Vogelarten geworden.

Auch städtebaulich begann in Neuwied ab der Mitte des 20. Jahrhunderts ein Wandel. So erfolgte zum Beispiel 1962 der Spatenstich für den Bau des Raiffeisenrings als eines von mehreren Projekten, mit denen neuer Wohnraum für die wachsende Bevölkerung geschaffen wurde. In der Neuwieder Innenstadt wurde 1970 der erste Abschnitt der Fußgängerzone eröffnet, und 1978 wurde die Raiffeisenbrücke zwischen Neuwied und Weißenthurm fertiggestellt, die das vorherige, aus den Überresten der 1945 zerstörten Hermann-Göring-Brücke gebaute Bauwerk ersetzte und seitdem ein markanter Bestandteil des Stadtbildes ist.

1970 gründete darüber hinaus Willi Sinzig in Heimbach-Weis den privaten Tierpark Hubertushof, der auf Initiative des damaligen Neuwieder Oberbürgermeisters Karl-Heinz Schmelzer seit 1984 vom Förderverein Zoo Neuwied getragen wird, wie Friedel-Wulf Kupfer in „Unter Neuwieder Dächern“ ausführt. Heute gibt es im Neuwieder Zoo, dem größten Tiergarten in Rheinland-Pfalz, rund 1800 Tiere aus mehr als 185 Arten zu sehen.

Eine einschneidende Veränderung in der Stadtgeschichte brachte das Jahr 1970: Im Zuge der rheinland-pfälzischen Gebiets- und Verwaltungsreform wurden die Stadt Engers und die Gemeinden Altwied, Feldkirchen, Gladbach, Heimbach-Weis (mit Block), Niederbieber-Segendorf (mit Rodenbach und Torney) und Oberbieber aufgelöst und in die Stadt Neuwied eingegliedert. Irlich war bereits 1969 eingemeindet worden.

i Auf dem Friedhof Sohler Weg ist das Grab von Amalie Raiffeisen und ihrem Vater Friedrich Wilhelm Raiffeisen zu finden. Sonja Kowallek

Am 7. November 1970 verdoppelte sich so die Einwohnerzahl der Stadt von 31.232 auf etwa 63.000 Einwohner und das heutige Neuwied mit der Innenstadt und Heddesdorf sowie den zwölf Stadtteilen entstand. Während bei unserem fünfteiligen Rückblick auf die Neuwieder Stadtgeschichte der Fokus häufig auf dem Stadtkern liegt, hat ebenso jeder Stadtteil eine einzigartige und wechselvolle Geschichte zu erzählen, die zum Teil bereits mit Besiedlungen in der Steinzeit und ersten urkundlichen Erwähnungen im Mittelalter beginnt.

Neuwied gilt außerdem als Stadt der Schulen, denn schon 1707 richtete Graf Friedrich Wilhelm die Lateinische Stadt- und Landesschule der Grafschaft Wied ein, die Vorläuferin des heutigen Werner-Heisenberg-Gymnasiums. Dieses war zunächst eine reine Jungenschule, weshalb sich bereits im 19. Jahrhundert eine Bürgerinitiative dafür einsetzte, auch Neuwieder Mädchen den Zugang zu höherer Bildung zu ermöglichen.

1876 wurde daher die Höhere Mädchenschule ins Leben gerufen und 1972 in Rhein-Wied-Gymnasium umbenannt, da im Jahr zuvor die Geschlechtertrennung an beiden Schulen gänzlich aufgehoben worden war. Insgesamt hat Neuwied fast 50 Bildungseinrichtungen verschiedenster Art aufzuweisen, wie Bernd Paetz in „Neuwied im Spiegel der Zeit“ betont. Dazu gehören die Landesschule für Gehörlose und Schwerhörige, die aus dem 1854 auf Initiative des Lehrers Eduard Günther begonnen Taubstummenunterricht hervorging, sowie die Landesblindenschule, die Nachfolgerin der 1899 gegründeten evangelischen Blindenschule. Im historischen Gebäude der ehemaligen Herrnhuter Knabenanstalt befindet sich heute direkt neben dem Food Hotel die Bundesfachschule des Lebensmittelhandels.

Auch Kunst und Kultur haben eine andauernde Bedeutung in und für Neuwied. Museen wie das Roentgen-Museum, 1928 als Kreismuseum eröffnet, und die seit 1992 bestehende Stadtgalerie Mennonitenkirche widmen sich unter anderem der Neuwieder Geschichte und Künstlern aus der Region, während sich zum Beispiel das Deutsche Flippermuseum in der Hermannstraße mit einem ganz anderen kulturellen Bereich beschäftigt.

Die Landesbühne Rheinland-Pfalz im Schlosstheater und die Rommersdorf Festspiele knüpfen an eine Neuwieder Theatertradition an, die 1777 mit der Errichtung des ersten festen Theaters der Stadt am Marktplatz begann, und stellen eine weitere Besonderheit für die Kulturszene der Deichstadt dar.

Das heutige Neuwied ist mit seinen 67.553 Bürgern (Stand Juni 2024) einwohnerstärker als je zuvor. Dies bringt natürlich auch Herausforderungen mit sich, denn wie der im Februar wiedergewählte Oberbürgermeister Jan Einig kürzlich im RZ-Interview berichtete, zählen zu den aktuellen Anliegen der Stadt und ihrer Bewohner insbesondere das Vorhandensein von ausreichendem Wohnraum, ein Kitaplatz für jedes Kind, aber auch das Eingliedern geflüchteter Menschen in die Stadtgesellschaft sowie das Beheben des Fach- und Arbeitskräftemangels.

i Ein neugieriges Erdmännchen im 1970 eröffneten Zoo Neuwied, im Hintergrund ist die Raiffeisenbrücke zu sehen. Sonja Kowallek

Außerdem müsse dem Leerstand in der Neuwieder Innenstadt entgegengewirkt werden, und in den Stadtteilen gebe es infrastrukturell noch Nachholbedarf. Einig ist sich dieser Aufgaben bewusst und macht deutlich: „Es gibt ja gewisse Grundlagen, die schon gesetzt sind. Meine Vision ist, dass sich die Neuwieder tatsächlich weiterhin wohlfühlen in dieser Stadt.“

Ohne Frage hat die 1653 gegründete Stadt Neuwied mit ihrer toleranten Grundhaltung, ihrer kulturellen Blüte im 18. Jahrhundert, der Verwandlung durch die Industrialisierung und der schweren Zeit der Weltkriege eine bewegte Geschichte vorzuweisen, die entscheidend zur Identität der Stadt und ihrer Bewohner beigetragen hat. Wer weiß, wie sich Neuwied bis zum 400. Stadtgeburtstag im Jahr 2053 verändern wird?