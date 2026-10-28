Linzer ähnelt Keanu Reeves
In Thailand ein Star: Der deutsche John Wick vom Rhein
Der echte Keanu Reeves? Nein, sein Double Andreas Kallies aus Linz.
Der echte Keanu Reeves? Nein, sein Double Andreas Kallies aus Linz.
Marius Fuhrmann

Ein Mann aus Linz sorgt in Bangkok für Aufsehen. Überall halten ihn Menschen für den Hollywood-Star Keanu Reeves. Wie aus einem Karnevalskostüm eine internationale Doppelgänger-Karriere wurde.

Lesezeit 3 Minuten
Schwarze lange Haare, gestutzter Bart, eiskalter Blick: Wenn Andreas Kallies aus Linz in diese Rolle schlüpft, halten ihn alle für John Wick. Die Figur, verkörpert von Schauspieler Keanu Reeves, stammt aus der gleichnamigen Filmreihe um einen Actionhelden im schwarzen Anzug und mit dem Finger am Abzug.
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