Zwei Hausarztpraxen schließen In Steimel und Bad Breisig wird an Lösungen gearbeitet Ralf Grün 27.01.2026, 15:00 Uhr

i Wie wirken sich die Praxisschließungen in Steimel und Bad Breisig auf die medizinische Versorgung aus? Benjamin Ulmer. picture alliance/dpa

Wie lassen sich die angekündigten Schließungen von Hausarztpraxen in Steimel und Bad Breisig kompensieren? Auch wenn die Kommunen direkt nichts machen können, wollen sie doch bei Lösungsansätzen unterstützen, sagt der Bad Breisiger Bürgermeister.

Sowohl im Puderbacher Land als auch in Bad Breisig bemühen sich die Bürgermeister darum, dass sich die medizinische Versorgung in Steimel und Bad Breisig nicht verschlechtert. Hintergrund ist die Ankündigung von Gerhard Hülsmann, die Hausarztpraxen in beiden Orten zum 31.







