Aus rund 60 Branchen präsentierten sich 31 Unternehmen im Neuwieder Big House und suchten nach den Auszubildenden und Fachkräften von morgen. Dafür hatten sie jeweils sieben Minuten Zeit.

In wenigen Minuten zum Ausbildungsplatz, so das Motto des neunten Azubi-Speed-Datings, das am Mittwochnachmittag erstmals im Jugendzentrum Big House in der Museumstraße stattfand. 31 Unternehmen aus rund 60 verschiedenen Branchen stellten sich vor und trafen in siebenminütigen Speed Datings auf Schulabgänger und Ausbildungssuchende. „Wenn wir mehr Platzkapazitäten gehabt hätten, wäre die Zahl der Unternehmen noch höher gewesen“, sagt Regional-Geschäftsführerin Kristina Kutting von der IHK Koblenz, zuständig für die Kreise Neuwied und Altenkirchen. „So groß war das Interesse.“

Mehr als 80 Schüler und Schülerinnen, aber auch Studienaussteiger aus der Region Nord waren der Einladung der Veranstalter (Bundesagentur für Arbeit, Jobcenter, IHK Koblenz, Kreishandwerkerschaft, Kreisverwaltung) gefolgt. Als Schirmherren fungierten Neuwieds OB Jan Einig und der Kreisbeigeordnete Philipp Rasbach.

i Speed-Dating bei der Firma Niedax Jörg Niebergall

Gesucht wurde etwa nach einem freiwilligen Praktikum oder einer Lehrstelle für 2026 – und wer es ganz eilig hatte, für den gab es sogar noch freie Lehrstellen in diesem Jahr. „Allein im Landkreis Neuwied haben wir aktuell noch 370 offene Stellen“, hofft dann auch Stefanie Adam, Leiterin der Bundesagentur für Arbeit Neuwied, dass die Veranstaltung schon erste positive Ergebnisse erzielt.

„Das unkomplizierte Zusammentreffen ist insbesondere für Bewerberinnen und Bewerber, die nicht mit besonders guten Zeugnisnoten punkten können, attraktiv. Denn hier darf mit der eigenen Persönlichkeit gepunktet werden“, sagt Anika Müller-Ellerwald vom Team der Berufsberatung der Agentur für Arbeit Neuwied. „Das Konzept ist dabei denkbar einfach“, ergänzt Dirk Arenz, Referatsleiter Schulen, Weiterbildung und Sport bei der Kreisverwaltung Neuwied. „Sieben Minuten hat man Zeit, sich bei Betriebsinhabern oder Personalverantwortlichen interessant zu machen und umgekehrt. Da kommt man schnell ins Gespräch.“

i Speed-Dating bei der VR-Bank Rhein-Ahr-Eifel (von links): Jasmin Wagner, Fabian Hockertz (beide VR-Bank) und Schülerin Amanda Dzeljadinovic. Jörg Niebergall

Amanda Dzeljadinovic besucht zurzeit die Heinrich-Heine-Realschule plus in Neuwied. Ihre ersten Ansprechpartner sind Jasmin Wagner und Fabian Hockertz von der VR-Bank Rhein-Ahr-Eifel. „Wenn man sein Konto dort hat, ist die VR-Bank eben die erste Wahl“, ist die Zehntklässlerin aus Neuwied schon mitten im Gespräch. „Und eine Ausbildung als Bankkauffrau steht ganz oben auf meiner beruflichen Wunschliste.“

Die Kreishandwerkerschaft Rhein-Westerwald war von Beginn an Partner des Neuwieder Azubi-Speed-Datings und begleitet die Veranstaltung aktiv. „Das ist eine hervorragende Plattform, um später entweder einen guten Ausbildungsbetrieb zu finden oder als Betrieb künftige Fachkräfte zu gewinnen“, so Matthias Dahmen, KHS-Geschäftsstellenleiter. Und auch die IHK Koblenz unterstützte das Speed Dating. „Für viele Betriebe in der Region ist es ein wertvolles Instrument, um direkt mit potenziellen Auszubildenden in Kontakt zu kommen – und umgekehrt. Solche Formate sind ein wichtiger Beitrag zur Fachkräftesicherung in unserer Region“, betonte Kutting.