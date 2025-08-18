Neues Schuljahr, neue Leitung: Kerstin Doetsch ist die neue Frau an der Spitze der Grundschule in Rheinbrohl.

Rheinbrohl. Die Astrid-Lindgren-Schule in Rheinbrohl hat eine neue Schulleiterin. Kerstin Doetsch (43) hat die Nachfolge von Doris Brosowski angetreten, die Ende des vergangenen Schuljahres in den Ruhestand verabschiedet wurde. Doetsch lebt in Andernach und war seit 2017 Lehrerin an der Grundschule in Wassenach im Kreis Ahrweiler. Im Herbst 2021 wurde sie Rektorin.

„Ich habe in Wassenach viele Projekte angestoßen und umgesetzt und jetzt nach neuen Herausforderungen gesucht. Die Rheinbrohler Grundschule ist ein viel größeres System“, sagt sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Es habe mehrere Bewerber für die Stelle gegeben.

„Ich habe mir die Schule vorher angeschaut und auch ein Gespräch mit Doris Brosowski geführt. Für mich hat hier einfach alles gepasst. Ich bin sehr glücklich, dass meine Bewerbung Erfolg hatte“, so Doetsch. „Ich freue mich auf eine positive Zukunft hier in Rheinbrohl zusammen mit dem Kollegium, mit den Schülern und den Eltern.“