Beim Thema aktive Erholung spielt Nordic-Walking unverändert eine durchaus wichtige Rolle. Der TV Rengsdorf hat auf die ungebrochene Nachfrage nach Angeboten reagiert und jetzt ein Streckennetz neu eröffnet.

Bei schönem Sommerwetter haben sich Vorstand und Mitglieder des TV Rengsdorf auf dem Waldfestplatz in Rengsdorf getroffen, um ihr Sommerfest zu feiern. Aber auch die Ortsbürgermeisterinnen, Ortsbürgermeister und Beigeordneten der Ortsgemeinden Bonefeld, Hardert, Kurtscheid, Rengsdorf und Thalhausen waren gekommen, um ein besonderes Ereignis zu feiern: Neun Nordic-Walking Strecken, die Matthias Morbach vom TVR neu aufgelegt hatte, sollten der Öffentlichkeit übergeben werden.

2008 erstmals Strecken ausgewiesen

Rund um Rengsdorf wurden 2008 neun Strecken für Nordic-Walking ausgewiesen. Diese Strecken existieren heute nur noch zum Teil, wurden im Rahmen der B256-Umgehungsstraße überbaut, sind in landwirtschaftliche Nutzung überführt worden, sind zugewachsen oder Holzfällarbeiten zum Opfer gefallen.

Matthias Morbach, Schatzmeister des TVR und begeisterter Nordic-Walker, tat dies in der Seele weh. Sein Gedanke war, die Strecken zu überarbeiten, diese als GPX-Dateien zu dokumentieren und fehlende Schilder durch wasser- und lichtbeständige Markierungen zu ersetzen. Die Rundwege sollen durch Berichte in der Öffentlichkeit bekannt gemacht und allen Interessierten zur Nutzung angeboten werden.

i Schnipp-schnapp war das Band zur Eröffnung der Nordic-Walking-Routen durchtrennt. Jörg Niebergall

Doch bevor es so weit war, war viel Vorarbeit notwendig: „Ich bin die Strecken abgegangen und habe den Verbesserungsbedarf dokumentiert“, erklärt Morbach, „und danach versucht, die Bürgermeister der betroffenen Gemeinden ins Boot zu holen.“ Gemeint sind die Gemeinden der alten VG Rengsdorf, in denen die Strecken angelegt sind. „Danach habe ich den Finanzbedarf festgestellt und um Sponsoren geworben.“

Hardert, Kurtscheid, Rengsdorf, Anhausen und Thalhausen halfen. Und auch aus der Wirtschaft kam Hilfe: Die Stadtwerke Neuwied, Intersport-Krumholz, die Sparkasse Neuwied sowie die Stiftung Sicherheit im Skisport unterstützten das Vorhaben, sodass die für die Finanzierung nötige Summe von 13.000 Euro zusammenkam.

64 Kilometer Waldwege gekennzeichnet

Auf Planung und Finanzierung folgte die Umsetzung. Mehr als 500 Arbeitsstunden mussten investiert werden, um die neuen Strecken zu beschildern, 64 Kilometer Wald- und Wiesenwege wurden gekennzeichnet, elf Start- und Pulstafeln aufgestellt. Unterstützt wurde Morbach durch Vorstand und Mitglieder des Turnvereins, die vor allem in der Umsetzungsphase mit ihm Schilder aufhängten und Wege markierten. „Und jetzt“, so sagte Morbach bei der Vorstellung, „jetzt, nach fünf Jahren, ist es geschafft.“

„Manches Mal dachte ich, du würdest hinschmeißen. Zum Glück ist das nicht passiert!“

TVR-Vorsitzende Manuela Decke

Das Band für die Streckeneröffnung durchschnitten die Bürgermeisterinnen, Bürgermeister und Beigeordneten der beteiligten Ortsgemeinden, unterstützt von Vertretern der Sponsoren aus der Wirtschaft und Vertretern der VG. TVR-Vorsitzende Manuela Decke dankte Morbach für seinen enormen Einsatz und seine Durchhaltefähigkeit. „Manches Mal dachte ich, du würdest hinschmeißen. Zum Glück ist das nicht passiert!“, äußerte sie sich erleichtert.

Beim Sommerfest gab es Grillwürstchen und Getränken sowie einem reichhaltigen Angebot an Spiel- und Sportgeräten. Die riesige Fußball-Dartstation war der Renner.