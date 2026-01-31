Das ist für 2026 geplant In Ratzert gilt: Erst der Haushalt, dann die Projekte Julia Hilgeroth-Buchner 31.01.2026, 06:00 Uhr

i Die neue Photovoltaikanlage auf dem Ratzerter Dorfpavillon ist mittlerweile fertiggestellt und in Betrieb. Julia Hilgeroth-Buchner

Vom Mehrgenerationenplatz bis zum Freisitz an der Grillhütte im Ortsteil Brubbach: Die Gemeinde in der Verbandsgemeinde Puderbach hat 2026 einiges vor. Aber erst muss der Haushalt für das laufende Jahr genehmigt werden.

Auch Ratzert hat etliche Ziele und Pläne für 2026. Vorab geht es aber ums Geld: „Wir haben in Ratzert noch keinen genehmigten Haushalt. Ohne den können wir keine Ausgaben tätigen“, sagt Ortsbürgermeister Gerd Schumacher. „Ich möchte den Haushalt, soweit es geht, konsolidieren.







