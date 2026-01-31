Das ist für 2026 geplant
In Ratzert gilt: Erst der Haushalt, dann die Projekte
Die neue Photovoltaikanlage auf dem Ratzerter Dorfpavillon ist mittlerweile fertiggestellt und in Betrieb.
Julia Hilgeroth-Buchner

Vom Mehrgenerationenplatz bis zum Freisitz an der Grillhütte im Ortsteil Brubbach: Die Gemeinde in der Verbandsgemeinde Puderbach hat 2026 einiges vor. Aber erst muss der Haushalt für das laufende Jahr genehmigt werden.

Lesezeit 1 Minute
Auch Ratzert hat etliche Ziele und Pläne für 2026. Vorab geht es aber ums Geld: „Wir haben in Ratzert noch keinen genehmigten Haushalt. Ohne den können wir keine Ausgaben tätigen“, sagt Ortsbürgermeister Gerd Schumacher. „Ich möchte den Haushalt, soweit es geht, konsolidieren.

