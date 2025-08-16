In Oberraden sind viele Bürger sehr aktiv, engagieren sich tatkräftig in Vereinen oder auch im Rat. Die große Gemeinschaft sorgt für viel Zusammenhalt. Der Grundstein dafür wurde schon früh gelegt.

Irgendwie mischt fast jeder Einwohner aus Oberraden irgendwie oder irgendwo mit, wenn sich der Ort im Rahmen des Wettbewerbes „Unser Dorf hat Zukunft“ auf die nächste Runde konzentriert. Und irgendwie sind die Mitglieder des Gemeinderates, die MGV-Sänger, die Feuerwehrkameraden, die Gymnastikfrauen, die Burschen, die Burschenmädchen, die ehemaligen Burschen, die Macher beim Schulgarten, aber auch die Islandpferde-Reiter ein perfekt funktionierendes Puzzleteil im großen Ganzen.

„Klar sind wir stolz“, sagt Peter Peil, Erster Beigeordneter, Gruppenführer der Feuerwehr und bis zu seiner Auflösung 2022 Präsident des Karnevalsvereins. Aktuell koordiniert Peil (61) mit anderen Oberradenern die Arbeit beim örtlichen Bauhof und kann sich auf jeden Ehrenamtlichen verlassen „Das ganze Projekt wird prima angenommen. Den ganzen Prozess begleiten wir schon seit Jahren. Hier wird nahezu überall das Wort Dorfgemeinschaft großgeschrieben.“

Viele Familien sind beteiligt

Das mit der Koordination macht auch Tanja Hoffmann, die sich seit zehn Jahren um den Schulgarten kümmert. „Viele Familien sind hier involviert“, so Hoffmann. „Sieben kümmern sich um die Pflege, und wenn wirklich mal jemand ausfällt, springt halt eine Ersatzfamilie ein.“ Dabei waren die Oberradener damals skeptisch, dass dieses Schulgarten-Projekt überhaupt funktionieren könnte. „Aber wir haben allen gezeigt, dass es doch funktionieren kann“, so Hoffmann.

i Im idyllischen Oberraden wird die Dorfgemeinschaft großgeschrieben. Jörg Niebergall

Auch Ehemann Paul Hoffmann ist ebenso wie Sohn Paul eng mit dem Ortsgeschehen verwurzelt. Hoffmann ist unter anderem Vorsitzender bei den ehemaligen Burschen und Vorsitzender des Gesangvereins. Und gerade hier scheint man fast schon aktive Mitgliederwerbung der Extraklasse betrieben zu haben. Unter der Leitung von Wolfgang Fink singen 35 Oberradener und haben Spaß bei Chorproben und Auftritten. „Dass wir ein junger Vorstand sind, hat uns geholfen“, sagt Hoffmann. „Es waren gelungene Aktionen und gute Ideen, wie wir den Männern das Singen schmackhaft gemacht haben.“

Viele Vereine stark im Dorfleben integriert

Dritter im Bund des „Oberradener Familienbetriebes“ Hoffman ist Sohn Paul (24). Schon vor seiner Zeit hatten sich die Junggesellen mit dem Bau der Burschenhütte gesetzt. Seit 55 Jahren ist die Party am ersten Weihnachtstag absoluter Kult und lockte Besucher weit über die Kreisgrenzen an. „Da wir aber aktuell wegen der geburtenschwachen Jahrgänge nur 13 Burschen, früher waren es mal 30, haben, helfen auch die Burschenmädchen mit“, sagt Paul Hoffmann. „Mit X-Dream konnten wir die Coverband vom vergangenen Jahr verpflichten.“

i Burschenmädchen und Burschen beim Burschenfest 2024: Gemeinsam organisieren sie Feierlichkeiten. Jörg Niebergall

Ebenfalls eng ins Dorfgeschehen integriert, ist die Gymnastikgruppe Top Fit, 33 Frauen aus dem Dorf, die sich einmal in der Woche zur sportlichen Betätigung treffen. „Klar, sind wir auch ein wenig stolz, dass wir ein Rädchen im ganzen System sind“, sagt die ehemalige Vorsitzende Astrid Kahler. Alle zwei Jahre richtet man am 1. Mai (wieder 2027) einen Wandertreff aus, backt den Kuchen für die Kirmes und ein bis zwei Mal im Jahr werden die Fenster im Dorfgemeinschaftshaus geputzt.

Als Oberradener ist man mittendrin statt nur dabei

„Wenn ich abends von meinen Geschäftsreisen nach Hause kam, dann hat mir mein Herz gesagt, du bist wieder daheim“, formuliert das Oberradener Urgestein Franz Lehnert (71) das, was viele denken. „Als Oberradener ist man irgendwie immer mit einbezogen, in nahezu allen Vereinen, ob passiv oder aktiv. Es ist eine große Familie.“ Lehnert gehört auch mit zu den Spielplatzrentnern, die sich ehrenamtlich um die Ortsmitte kümmern. „Es ist schon toll, wenn die, die vor 60 Jahren hier gespielt haben, jetzt gemeinsam etwas schaffen, was allen zugutekommt.“

Vieles, was heute in die Tat umgesetzt wurde, hat seine Anfänge in der 20-jährigen Amtszeit von Ortsbürgermeister Wilfried Rüdig (1994 bis 2014) gehabt. „Ich freue mich, dass so ein Ergebnis dabei herausgekommen ist“, sagt Rüdig, der auch nach 40 Jahren noch immer im Gemeinderat tätig ist und vor zehn Jahren das Herz für die Spielplatz-Rentner entdeckt hat. „Wir packen vieles gemeinsam an, und dadurch bin ich mit meinem Heimatort weiter eng verbunden.“