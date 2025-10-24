Klimagarten vom Verein ReThink In Oberbieber finden Bienen und Blumen ein Zuhause 24.10.2025, 11:00 Uhr

i Ulrike Neuser (von links), Jan Siegel und Andreas Omerzu vom Verein ReThink kümmern um sich die Pflege des Klimagartens in Oberbieber. Viktoria Schneider

Mit Insektenhotels und einer Wildhecke möchte der Klimagarten in Oberbieber Tieren, Pflanzen und Menschen einen lebenswerten Raum geben. Bis zu zehn Freiwillige kümmern sich liebevoll um das Gemeinschaftsprojekt des Vereins ReThink.

Wie kann der eigene Garten klimafreundlich gestaltet werden? Der aktuelle Trend geht weg von Schottergärten und Co., hin zu torffreier Erde, insektenfreundlichen Pflanzen und klimaangepassten Sorten. Gemeinschaftsprojekte wie der Klimagarten Oberbieber möchten zeigen, wie Pflanzenliebhaber Lebensräume für Tiere und Pflanzen schaffen können und dabei gleichzeitig der Austausch im Ort gefördert wird.







