In Niederhofen leuchtet das Weihnachtshaus

Das kleine Örtchen Niederhofen kann in der Adventszeit nicht übersehen werden. Dafür sorgen Jenny und Björn Müller mit ihrem Weihnachtshaus.
Lesezeit 1 Minute
Gleich zweimal im Jahr erwacht der beschauliche Ort zwischen Dernbach, Urbach und Raubach aus dem Dornröschenschlaf: Einmal im Oktober, wenn rund ums Niederhofener Dorfgemeinschaftshaus Kirmes gefeiert wird, und zum anderen eben in der Adventszeit, wenn Jenny und Björn Müller ihr Eigenheim in der Birkenstraße mit ganz vielen LED-Lichtern in ein wahres Weihnachtshaus verwandeln.