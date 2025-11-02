Kunstblut statt Kosmetik In Neuwied wird frühere Drogerie Müller zum Horrorhaus Rainer Claaßen 02.11.2025, 15:10 Uhr

i Hier kommt keiner vorbei: In vier Bereichen gab es im ehemaligen Müller-Drogeriemarkt verschiedene Grusel-Szenarien. Jörg Niebergall

Horror auf 6000 Quadratmetern: In Neuwied wurde die ehemalige Drogerie Müller für eine Nacht zum Horrorhaus. Mehrere Hundert Besucher wollten sich die Halloween-Aktion nicht entgehen lassen, mussten aber erst mal lange Schlange stehen.

Seit Monaten hatte sich das Team von 66 Minuten gemeinsam mit dem Verein „Chameleon – alles nur Theater“ auf diesen Abend vorbereitet: Die Halloween-Horrornacht im ehemaligen Drogeriemarkt Müller war für sie die bisher mit Abstand größte Herausforderung.







