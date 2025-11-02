Horror auf 6000 Quadratmetern: In Neuwied wurde die ehemalige Drogerie Müller für eine Nacht zum Horrorhaus. Mehrere Hundert Besucher wollten sich die Halloween-Aktion nicht entgehen lassen, mussten aber erst mal lange Schlange stehen.
Lesezeit 3 Minuten
Seit Monaten hatte sich das Team von 66 Minuten gemeinsam mit dem Verein „Chameleon – alles nur Theater“ auf diesen Abend vorbereitet: Die Halloween-Horrornacht im ehemaligen Drogeriemarkt Müller war für sie die bisher mit Abstand größte Herausforderung.