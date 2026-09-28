Aufgrund eines landesweiten technischen Problems, muss auch der Kfz-Zulassungs-Service in der Hauptstelle Neuwied und der Außenstelle Linz am heutigen Montag, 28. September, entfallen. Die Kunden mit Terminen werden von der Zulassungsstelle zurzeit entsprechend unterrichtet und erhalten in Abstimmung einen Alternativtermin, teilt die Kreisverwaltung mit.

Server mussten heruntergefahren werden

Wie die zuständige Gesellschaft für Kommunikation und Wissenstransfer mbH heute mitteilt, mussten die Server für das notwendige Fachverfahren der Kfz-Zulassung (VOIS) bereits am Sonntag heruntergefahren werden. Aus diesem Grund können in Rheinland-Pfalz diejenigen Zulassungsstellen, die mit VOIS arbeiten, am Montag keinen Service anbieten. Für den Kreis sind die Hauptstelle Neuwied sowie die Außenstelle Linz betroffen. Die Gesellschaft für Kommunikation und Wissenstransfer ist kommunaler IT-Dienstleister und ein Tochterunternehmen der kommunalen Spitzenverbände in Rheinland-Pfalz. Die Verwaltung bittet um Verständnis.