Illuminierte Fontänen, waghalsige Akrobatik und tierische Auftritte: Der Zirkus Charles Knie bringt mit seinem Programm „Splash“ moderne Effekte und klassische Nummern nach Neuwied. Bis Sonntag ist er noch in der Stadt.
Lesezeit 2 Minuten
Wenn sich Akrobaten durch die Lüfte schwingen, Clowns für Spaß und Unterhaltung sorgen, bunte Papageien durch die Arena schweben und eine weltweit einmalige Wassermanege 15 Meter hohe Säulen in die Höhe katapultiert, kann das nur eins bedeuten: Der Zirkus Charles Knie ist wieder in Neuwied.