Premiere im Zirkus Knie In Neuwied trifft Wasserspektakel auf Zirkusnostalgie Regine Siedlaczek 23.04.2026, 13:00 Uhr

i Laura Urunova ließ ihre Papageien durch die Manege kreisen. Sie war eine von mehr als 40 Artisten aus insgesamt zehn Nationen, die am Premierentag im Zirkus Charles Knie auftraten. Jörg Niebergall

Illuminierte Fontänen, waghalsige Akrobatik und tierische Auftritte: Der Zirkus Charles Knie bringt mit seinem Programm „Splash“ moderne Effekte und klassische Nummern nach Neuwied. Bis Sonntag ist er noch in der Stadt.

Wenn sich Akrobaten durch die Lüfte schwingen, Clowns für Spaß und Unterhaltung sorgen, bunte Papageien durch die Arena schweben und eine weltweit einmalige Wassermanege 15 Meter hohe Säulen in die Höhe katapultiert, kann das nur eins bedeuten: Der Zirkus Charles Knie ist wieder in Neuwied.







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