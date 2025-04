In Neuwied sind weniger Menschen erwerbslos gemeldet

Die Zahl der erwerbslos gemeldeten Menschen im Kreis Neuwied ist im Monat April weiter zurückgegangen. Zudem zeigt sich der Stellenmarkt stabil, was aus Sicht der Neuwieder Agentur für Arbeit auf Neueinstellungen hindeuten könnte.

Die Arbeitslosigkeit im Kreis Neuwied ist im April erneut leicht gesunken: Ende des Monats sind an Rhein und Wied 5426 Personen arbeitslos gemeldet. Das sind 143 Betroffene weniger als im Vormonat, jedoch 60 Betroffene mehr als vor einem Jahr. Gleichwohl falle die saisonübliche Frühjahrsbelebung deutlicher aus, als vor zwölf Monaten, teilt die Neuwieder Agentur für Arbeit zur Lage auf dem heimischen Arbeitsmarkt mit.

Erwerbslosenquote sinkt um 0,2 Prozentpunkte

Die Arbeitslosenquote liegt laut Statistik der Agentur bei 5,3 Prozent und sinkt damit um 0,2 Prozentpunkte im Vergleich zum Vormonat. Vor einem Jahr lag die Quote ebenfalls bei 5,3 Prozent.

„Die über lange Zeit verlässlichen Prognosen zur Entwicklung des Arbeitsmarkts im Jahresverlauf – etwa zum Frühjahrsaufschwung – haben sich seit einigen Jahren deutlich verändert und sind weniger berechenbar. Eine Entwicklung, die mit der Corona-Pandemie und ihren Auswirkungen begann“ sagt Agenturchefin Stefanie Adam und ergänzt: „Die globalen Dynamiken haben auch die regionale Wirtschaft längst erreicht.“

Effekt der Frühjahrsbelebung tritt verhaltener ein

Beispielhaft nennt Stefanie Adam die Baubranche, die sich infolge steigender Kosten und Zinsen, Materialengpässen und schwankender Nachfrage in einer herausfordernden Lage befindet. „Gerade die witterungsabhängigen Gewerke wie der Bau hatten Jahr für Jahr maßgeblich im Frühjahr für den Aufschwung am Arbeitsmarkt gesorgt. Während im Winter viele Mitarbeiter entlassen wurden, folgte im Frühjahr die erneute Einstellung. Diese Situation tritt in diesem Jahr jedoch nur verhalten ein“, erklärt Adam.

Eine weitere Besonderheit im Monatsverlauf ist laut Agentur die Zahl der Zugänge in Arbeitslosigkeit aus Ausbildung und sonstigen Maßnahmeteilnahmen, die im April bezirksweit (Kreise Neuwied und Altenkirchen) stärker angestiegen sei als in den Vorjahren und den höchsten Wert seit sechs Jahren erreiche. 559 arbeitslose Personen zählen zu diesem Personenkreis, die Zahl ist im Vorjahresvergleich um 9 Prozent gestiegen, heißt es.

„Im Laufe des Aprils haben bezirksweit noch weitere 157 Schüler und Schülerinnen Interesse an einer Ausbildungsstelle bekundet, während die Betriebe noch 39 weitere Ausbildungsstellen gemeldet haben.“

Julia Flada, Teamleiterin der Berufsberatung bei der Neuwieder Arbeitsagentur

Der Stellenmarkt zeigt sich stabil, was auf mögliche Einstellungen in den kommenden Wochen hinweisen könnte. 258 neue Arbeitsstellen wurden von den Betrieben im Kreis Neuwied im Monatsverlauf gemeldet. Das sind 46 mehr als im März, jedoch 59 weniger als im Vorjahresmonat. Derzeit sind 1606 Stellen vakant, so die Agentur.

Viel Bewegung ist aktuell auf dem Ausbildungsmarkt in der Region. „Im Laufe des Aprils haben bezirksweit noch weitere 157 Schüler und Schülerinnen Interesse an einer Ausbildungsstelle bekundet, während die Betriebe noch 39 weitere Ausbildungsstellen gemeldet haben“, sagt Julia Flada, Teamleiterin der Berufsberatung. Die Zahl der Bewerber liegt damit aktuell in diesem Ausbildungsjahr bei 1157, die der angebotenen Ausbildungsstellen bei 1811, teilt die Agentur weiter mit.

Ausbildungsmesse am 28. Mai

Ein Höhepunkt für alle Beteiligten sei die 4. Neuwieder Ausbildungsmesse, die am 28. Mai von 9 bis 13.30 Uhr auf dem Gelände der David-Röntgen-Schule in Neuwied stattfindet. 95 Ausbildungsbetriebe informieren über Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten und freuen sich auf zahlreiche junge Menschen, die anhand von Mitmachaktionen direkt in die angebotenen Berufe reinschnuppern können. Auch die Arbeitsagentur Neuwied wird da sein und die Jugendlichen zu Bewerbung und Berufswahl beraten.