Street-Food-Festival am Deich In Neuwied kann man sich einmal um die Welt futtern Jörg Niebergall 13.08.2026, 19:00 Uhr

i Dass bei hohen Temperaturen Flüssiges besonders gefragt ist, bewies Heidi Molzberger (rechts) vom „Cocktailchef Westerwald“. Sie lud kurzerhand zur Kostprobe – und den Gesichtern der Tester nach zu urteilen, fiel das Urteil eindeutig aus: Test bestanden! Jörg Niebergall

Nach dem Currywurst-Festival zum Jahreswechsel präsentiert sich die Stadt Neuwied nun ein zweites Mal ganz im Zeichen von Street Food. Das gleichnamige Festival lockt bis Sonntag Hungrige und Durstige auf den Marktplatz.

Bei sommerlichen Temperaturen hat das Street-Food-Festival auf dem Neuwieder Marktplatz Fahrt aufgenommen. Ganz so groß war der Hunger allerdings noch nicht. Die ersten Gäste ließen sich Zeit – vermutlich war bei der Hitze zunächst eher ein kühles Getränk als ein dampfender Burger gefragt.







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