Nach dem Currywurst-Festival zum Jahreswechsel präsentiert sich die Stadt Neuwied nun ein zweites Mal ganz im Zeichen von Street Food. Das gleichnamige Festival lockt bis Sonntag Hungrige und Durstige auf den Marktplatz.
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Bei sommerlichen Temperaturen hat das Street-Food-Festival auf dem Neuwieder Marktplatz Fahrt aufgenommen. Ganz so groß war der Hunger allerdings noch nicht. Die ersten Gäste ließen sich Zeit – vermutlich war bei der Hitze zunächst eher ein kühles Getränk als ein dampfender Burger gefragt.