Gastronomie in der Deichstadt In Neuwied ist die „Destille“ schon wieder geöffnet Rainer Claaßen 11.01.2026, 13:44 Uhr

i Fühlt sich hinter dem Zapfhahn sichtlich wohl: Der neue Betreiber der "Destille Ewig Jung" Lawin Murad. Rainer Claaßen

Gerade einmal zwei Wochen war die „Destille Ewig Jung“ geschlossen – und schon hat mit Lavin Murad ein neuer Betreiber die Traditionsgaststätte übernommen.

Die Gaststätte „Destille Ewig Jung“ bietet klassische Kneipen-Atmosphäre und eine Speisekarte mit bürgerlicher deutscher Küche. Eine früher weit verbreitete Kombination, die inzwischen nicht nur in Neuwied kaum noch zu finden ist. Über zehn Jahre lang hat das Ehepaar Uli und Lothar Werner in der unteren Marktstraße die Gäste mit viel Herzblut empfangen.







