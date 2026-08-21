Weiter Gefahr nach Unwetter In Neuwied dauern die Aufräumarbeiten noch Tage Ralf Grün 21.08.2026, 13:00 Uhr

i Das Aufräumen nach dem Unwetter am Mittwochabend wird noch eine Weile dauern, sagt die Neuwieder Stadtverwaltung. SBN/Riehl

Mit erstaunlicher Zerstörungskraft ist am Mittwochabend ein Unwetter über Neuwied und das Kreisgebiet hinweggefegt. Die Beseitigung der Spuren ist noch nicht abgeschlossen. Der Brand- und Katastrophenschutz-Inspekteur des Kreises mahnt zur Vorsicht.

Das Unwetter am Mittwochabend hat in Neuwied Dächer abgedeckt und Bäume, sogar Strommasten, umstürzen lassen. In ähnlichem Ausmaß wüteten Sturmböen auch im Kreisgebiet. Der Brand- und Katastrophenschutz-Inspekteur des Kreises, Holger Kurz, rät den Menschen an Rhein und Wied, Vorsicht walten zu lassen und vorerst Parks und Wälder zu meiden: „Dort könnten vom Sturm angeschobenen Bäume noch umkippen.







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