Mit erstaunlicher Zerstörungskraft ist am Mittwochabend ein Unwetter über Neuwied und das Kreisgebiet hinweggefegt. Die Beseitigung der Spuren ist noch nicht abgeschlossen. Der Brand- und Katastrophenschutz-Inspekteur des Kreises mahnt zur Vorsicht.
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Das Unwetter am Mittwochabend hat in Neuwied Dächer abgedeckt und Bäume, sogar Strommasten, umstürzen lassen. In ähnlichem Ausmaß wüteten Sturmböen auch im Kreisgebiet. Der Brand- und Katastrophenschutz-Inspekteur des Kreises, Holger Kurz, rät den Menschen an Rhein und Wied, Vorsicht walten zu lassen und vorerst Parks und Wälder zu meiden: „Dort könnten vom Sturm angeschobenen Bäume noch umkippen.