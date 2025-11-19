Landrat ins Amt eingeführt In Neustadt erklingen Lobeshymnen auf Achim Hallerbach 19.11.2025, 07:00 Uhr

i Kreisbeigeordneter Philipp Rasbach (rechts) hat Landrat Achim Hallerbach offiziell ins Amt eingeführt. Jörg Niebergall

Die Landratswahl liegt schon ein paar Monate zurück. Erst jetzt startet die neue Amtszeit für Achim Hallerbach an der Spitze der Neuwieder Kreisverwaltung. Zur Einführung hagelte es jede Menge Lob für ihn.

86,5 Prozent der abgegebenen Stimmen hat Amtsinhaber Achim Hallerbach (CDU) bei der Landratswahl Anfang April auf sich vereinigt. Mangels Herausforderern hielt sich die Spannung am Wahlabend in engen Grenzen. Das Ergebnis war gleichbedeutend mit acht weiteren Jahren an der Spitze der Neuwieder Kreisverwaltung.







Artikel teilen

Artikel teilen