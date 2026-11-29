Weihnachtsmarkt In Melsbach dreht sich alles um „Kribbelsche“ Jörg Niebergall 29.11.2026, 14:00 Uhr

i Der Platz rund ums Bürgerhaus war sehr gut gefüllt, und der Duft von frisch gebackenen „Kribbelsche“ und Glühwein sorgte für vorweihnachtliche Stimmung in Melsbach. Jörg Niebergall

Vor dem Bürgerhaus Melsbach verbreiten Glühwein und frisch gebackene „Kribbelsche“ vorweihnachtliche Wärme. Vereine, Grundschulaufführungen, Chorgesang und liebevoll gestaltete Stände locken Besucher zum Bummeln.

Halb Melsbach schien am Samstag, 28. November, auf den Beinen zu sein. Der Platz rund um das Bürgerhaus war gut gefüllt, der Duft von frisch gebackenen „Kribbelsche“ und Glühwein sorgte für vorweihnachtliche Stimmung. Die örtlichen Vereine hatten wieder ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt.







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