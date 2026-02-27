Leben und arbeiten an der B42
In Linzer Pommes-Bude rumpeln Züge über Köpfe der Gäste
Nicole und Bernd Trossen arbeiten direkt an B42. Ihre Pommes-Bude ist nur durch eine dünne Wand und eine Fensterfront von der Bundesstraße getrennt.
Andreas Winkelmann

Unter dem Titel „Leben und arbeiten an der B42“ greift unsere Zeitung spannende Geschichten auf, die in irgendeiner Beziehung zur viel befahrenen Bundesstraße entlang des Rheins stehen. Den Anfang machen Nicole und Bernd Trossen in Linz.

Lesezeit 4 Minuten
„Ich glaube, so eine Art Imbiss gibt es sonst nirgends, vielleicht noch in Berlin“, sagt Bernd Trossen im Gespräch mit unserer Zeitung. Er meint die Lage der „Pommes-Bude“: Der Imbiss, den seine Frau Nicole und er seit zehn Jahren betreiben, ist eingebaut unter der Bahnbrücke in Linz, liegt an der B42 und befindet sich direkt gegenüber dem Fähranleger.

