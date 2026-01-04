In Linz wird Peppiges rund um Karneval präsentiert

Die First-Friday-Aktionen haben im vergangenen Jahr einen Beitrag zur Belebung der Innenstadt und des Einzelhandels gebracht. Im neuen Jahr wird das Programm ohne Bruch fortgesetzt.

Kaum ist Weihnachten vorbei, da geht es wieder rund in Linz. Der erste First Friday im neuen Jahr zeigte sich direkt von der jecken Seite. Auf allen Plätzen der Linzer Altstadt herrschte reges närrisches Treiben.

Auf dem Marktplatz, wo noch die Weihnachtsbuden standen, mischten sich kostümierte Narren unters Volk, Blau-Wies Linz, die Stadtsoldaten und die Linzer Fanfaren zeigten Karneval in Vielfalt.