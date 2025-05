Die ersten warmen Sonnenstrahlen haben bereits zahlreiche Menschen in und um Neuwied an die frische Luft gelockt. Nun ist es nur noch eine Frage weniger Tage, bis alle Freibäder im Kreis die Saison einläuten. In Linz kann sogar schon seit dem 10. Mai der Sprung ins kühle Nass gewagt werden, und im Urbacher Freibad finden Schwimmer seit dem 16. Mai eine Abkühlung.

Deichwelle startet am 29. Mai

Die Deichwelle in Neuwied startet am Donnerstag, 29. Mai, in die neue Freibadsaison. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, die Sanitärbereiche nach der Winterpause gründlich gereinigt, die Wiesen gemäht und die Becken geputzt, poliert und neu befüllt. Und auch das Wasser nehme langsam angenehme Temperaturen an, wie Betriebsleiter Uwe Knopp verrät: „Die sonnigen Tage haben das Wasser schon ordentlich erwärmt.“ Aktiv beheizt wird dagegen wie in den Vorjahren nur das Kinderbecken.

Da sich der Ticketverkauf über den Onlineshop gut etabliert hat, bleibt dieses Verfahren für die Freibadtickets als Option bestehen. Tageskarten kosten für Erwachsene 6 Euro (ermäßigt 4,50 Euro). Günstiger geht es mit 10er-Karten für 55 (ermäßigt 40) Euro oder 30er-Karte für 135 (ermäßigt 105) Euro. Die Öffnungszeiten sind dienstags bis sonntags von 9 bis 19.30 Uhr, in den Ferien zusätzlich montags von 9 bis 19.30 Uhr.

Bürgerstiftung in Oberbieber verantwortlich

Nachdem der Heimat- und Verschönerungsverein Oberbieber im vergangenen Jahrzehnt den Betrieb des Freibades sichergestellt hat, ist seit dem vergangenen Jahr die Neuwieder Bürgerstiftung für den Betrieb zuständig. Die Saison beginnt am Donnerstag, 29. Mai, pünktlich zum Himmelfahrtstag.

Kinder bis drei Jahre haben freien Eintritt, Jugendliche bis 16 Jahre zahlen 2,50 Euro und Besucher ab 17 Jahre 4 Euro. Für den Besuch des Biergartens wird kein Eintrittsgeld erhoben. Das Bad ist von Montag bis zum Sonnabend zwischen 13 und 19 Uhr geöffnet sowie an Sonn- und Feiertagen zwischen 11 und 19 Uhr.

i Im Rengsdorfer Freibad startet die Badesaison am 30. Mai. Jörg Niebergall

Im Rengsdorfer Freibad startet die Saison am 30. Mai, wohingegen es im Hausener Wiedtalbad in diesem Jahr am 1. Juni losgeht. Für die Besucher beider Freibäder bleibt alles beim Alten. So sind die Preise aus dem vergangenen Jahr unverändert. Die Tageskarte für Erwachsene kostet 5 Euro. Jugendliche zahlen in beiden Freibädern 4 Euro, Kinder im Alter zwischen 6 und 15 Jahren kosten 3 Euro und Kinder unter 6 Jahren müssen 1 Euro bezahlen.

Das Rengsdorfer Freibad hat montags bis freitags zwischen 8 und 20 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen von 8 bis 19 Uhr geöffnet. Dienstags und donnerstags ist das Bad bereits ab 6.30 Uhr für Frühschwimmer geöffnet.

Das Wiedtalbad hat Dienstag, Mittwoch und Sonnabend von 14 bis 18 Uhr sowie donnerstags und freitags zwischen 14 und 19 Uhr geöffnet. Am Sonntag öffnet das Bad von 10 bis 17 Uhr seine Becken.

i Im Freibad des Wiedtalbades in Hausen kommen Badewillige ab dem 1. Juni auf ihre Kosten. Andreas Pacek

Im Urbacher Freibad startete die Saison in diesem Jahr bereits am 16. Mai und endet voraussichtlich am 14. September. Neben Schwimmerbecken, Wasserrutsche, Liegewiese und Co. erwartet die Besucher in diesem Jahr eine besondere Tagesaktion, nämlich ein Hundeschwimmtag. Dieser wird voraussichtlich im Anschluss an die offizielle Saison am 20. September stattfinden und den Vierbeinern ebenfalls Badespaß ermöglichen.

In Linz wird schon geschwommen

Das Bad ist immer sonnabends und sonntags von 14 bis 19 Uhr (wetterabhängig) geöffnet und an den Wochenenden sowie an Feiertagen und in den Sommerferien von 12 bis 19 Uhr. Kinder ab 4 Jahren zahlen 2 Euro, Erwachsene ab 16 Jahren 3 Euro. Eine 10er-Karte kostet 24, ermäßigt 16 Euro, und Schwerbehinderte erhalten eine Ermäßigung in Höhe von 50 Prozent.

Auch in Linz kann bereits der Sprung ins kühle Nasse gewagt werden. Dort startete die Saison bereits am 10. Mai, womit das Bad wie auch in den Vorjahren die Badezeit im Kreis Neuwied unter freiem Himmel einläutete. Die Preise bleiben im Vergleich zum Vorjahr konstant. So zahlen Erwachsene 4 Euro, Jugendliche 2 Euro. Die 10er-Karte für Erwachsene kostet 36 Euro, die 30er-Karte 102 Euro, die 50er-Karte 160 Euro und die 100er-Karte 300 Euro. Kinder ab 8 Jahren und Jugendliche zahlen für die 10er-Karte 18 Euro, für die 30er-Karte 51 Euro sowie für die 50er-Karte 80 Euro.

Kein festes Datum für den Saisonstart

Das Linzer Freibad ist Dienstag bis Freitag von 12 bis 18 Uhr geöffnet. An den Wochenenden sowie an Feier- oder Brückentagen haben Schwimmer zwischen 10 und 18 Uhr Gelegenheit für eine Abkühlung. In den Sommerferien gelten veränderte Öffnungszeiten. Dann öffnet das Bad montags von 10 bis 16 Uhr sowie dienstags bis sonntags zwischen 10 und 18 Uhr.

Auch am Blauen See in Vettelschoß kann man sich in diesem Jahr wieder abkühlen. Dort gibt es allerdings kein festes Datum, wenn es um die Freibadsaison geht, denn entscheidend ist einzig und allein das Wetter. Und wenn das gut ist, können Erwachsene für 4,50 Euro und Jugendliche bis 15 Jahre für 3,50 Euro baden gehen. Kinder bis 5 Jahren sind kostenfrei am See unterwegs. Da der Blaue See außerdem an den dortigen Campingplatz gekoppelt ist, können sich Besucher nahezu ganztägig abkühlen.