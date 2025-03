In ihren Ansprachen anlässlich des Gedenktages zum Artillerieangriff auf Kurtscheid am 23. März 1945 erinnerten mehrere Redner an die Geschehnisse. So sagte Pfarrer Marco Hartmann: „Ein Tag, der uns mahnt, die Geschichte nicht zu vergessen.“ Auch Hans-Werner Breithausen, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach betonte in seiner Rede: „Wir gedenken aller Opfer von Krieg und Gewalt.“ Auch Kurtscheids Ortsbürgermeisterin Melanie Anhäuser verlor einige Worte zum Artillerieangriff und stellte eine Verbindung zur Gegenwart und damit aktuellen weltpolitischen Lage her: „Wir wollen uns mit unserer Energie und hoffentlich nie nachlassender Kraft dafür einsetzen, dass der Frieden die Oberhand gewinnt.“

i Viele Kurtscheider nahmen an der Gedenkveranstaltung teil. Jörg Niebergall

Namen der Opfer vorgelesen

Die Ortsbeigeordneten Mechthild Müller und Dominik Geisen lasen schließlich die Namen der Opfer vor. Der Musikverein Harmonie Kurtscheid begleitete die Veranstaltung, eine Abordnung der Freiwilligen Feuerwehr und der Sankt Hubertus Schützenbruderschaft standen Ehrenwache. Zuvor hatte in der Kirche unter der Mitwirkung des Kirchenchores Cäcilia und des Männergesangvereins Eintracht Kurtscheid ein Gottesdienst stattgefunden.