Drei Aufräumeinsätze In Kleinmaischeid verschönern Anpacker ihr Dorf Charley Burke 14.10.2025, 16:00 Uhr

i Bei drei Aufräumeinsätzen treffen sich Gemeindemitarbeiter, Mitglieder des Gemeinderats und engagierte Dorfbewohner, um Kleinmaischeid in Eigenregie zu verschönern. Charley Burke

Ob Mitarbeiter der Gemeinde, Ratsmitglieder oder Bürger: Jeder, der Lust aufs Anpacken hat, ist bei drei geplanten Aufräumeinsätzen in Kleinmaischeid dabei. Jetzt fand die erste Aktion statt.

Die trüben Monate beginnen, aber das heißt für die Kleinmaischeider längst nicht, dass sie zur Ruhe kommen: Der erste von drei Aufräumeinsätzen, die von der Gemeinde geplant sind, steht an. Drei Wochen lang treffen sich immer samstags um 8.30 Uhr Gemeindemitarbeiter, Mitglieder des Gemeinderats und engagierte Dorfbewohner, die Lust aufs Anpacken haben, um das Dorf in Eigenregie zu verschönern.







Artikel teilen

Artikel teilen