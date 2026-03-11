Wo bis vor einigen Monaten der bekannte Kiosk in der Rodenbacher Straße in Neuwied war, hat jetzt ein „Tante-Emma-Automatenladen“ eröffnet. Diese regionalen Produkte gibt es dort an vier Automaten zu kaufen.
Der Kiosk von Petra Renzler in der Rodenbacher Straße war lange Jahre eine Institution im Neuwieder Stadtteil Irlich. In Zeiten, in denen es immer weniger Angebote im lokalen Einzelhandel gibt, waren die Menschen aus der Nachbarschaft froh über die Möglichkeit, Getränke und Zeitungen zu kaufen, und auch die Lotto-Annahmestelle florierte.