Preis für Brennerei Birkenbeil In Heimbach-Weis wird ausgezeichneter Schnaps gebrannt Andreas Winkelmann 04.12.2025, 07:00 Uhr

i Im Obsthof Birkenbeil brennt Frank Nickenig Schnaps. Der Traubenbrand "Träubchen" wurde 2025 Siegerbrand der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz. Andreas Winkelmann

Die Brennerei Obsthof Birkenbeil hat den Ehrenpreis des Landkreises Neuwied bekommen, ebenso wie diverse andere Auszeichnungen. 3000 Flaschen Brände, Liköre, Geister, Gin und Magenbitter im Jahr produziert hier Frank Nickenig alias „Ongel Manna“.

Auf den Feldern zwischen Heimbach-Weis und Bendorf, unterhalb des Zoos Neuwied, verbirgt sich ein hochprozentiges Kleinod. Unsere Zeitung ist mit Frank Nickenig, Spitzname Ongel Manna, verabredet. Nicht auf dem Holzweg, wie die Straße hier heißt, sondern genau richtig ist, wer hier im wahrsten Sinne ausgezeichnete Obstbrände sucht.







