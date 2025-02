Sitzung des KTV In Großmaischeid stehen nur Eigengewächse auf der Bühne Jörg Niebergall 23.02.2025, 13:00 Uhr

i Die Senioren-Garde marschiert ein. Jörg Niebergall

In einer restlos ausverkauften Narrhalla bot der KTV Großmaischeid am Samstag ein karnevalistisches Spektakel.

Wenn der KTV (Karnevals- und Tanzsportverein) Großmaischeid zur traditionellen Sitzung in die Sporthalle einlädt, dann vertraut er ausnahmslos den eigenen Aktiven. Das kam auch am Samstagabend prima an, mit mehr als 350 Besuchern war die Narrhalla schon seit Wochen restlos ausverkauft.

