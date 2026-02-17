Veilchendienstagszug 2026 In Großmaischeid regnet es beim Zug nicht nur Kamelle Daniel Dresen 17.02.2026, 17:30 Uhr

i Veilchendienstagszug in Großmaischeid: In diesem Urwald ist der Löwe noch König. Daniel Dresen

„Mäschd Helau!“ Alljährlich am Veilchendienstag verwandeln sich die Straßen von Großmaischeid in einen niemals enden wollenden Laufsteg für Närrinnen und Narren. Das ungemütliche Wetter in diesem Jahr tat dem Spaß an der Freude keinen Abbruch.

Für Zugleiter Nico Noll, Erster Vorsitzender des KTV Großmaischeid, war der fünfte Veilchendienstagszug in Großmaischeid in seiner Verantwortung mit einer gewissen Anspannung verbunden. „Nachts hat es angefangen zu schneien, da wurde es mir im ersten Moment anders.







