Aus Uli I. wird Uli II. In Gladbach gibt es wieder ein Dreigestirn Jörg Niebergall 17.11.2024, 15:00 Uhr

i Uli II. regiert als Prinz mt dem Dreigestirn, bestehend aus Jungfrau Harriet I. (Harald Stange), Bauer Mirko (Hillenbrand) und dem Prinzen selbst das Bat-Nau-Land. Niebergall

Die Zeiten des Viergestirns in Gladbach sind vorüber. Nun regiert wieder ein Dreigestirn. Der Prinz ist dabei bei Weitem kein Unbekannter.

Da wurden bei so manchem Narren im Rahmen der Einführung des Dreigestirns in der ausverkauften Festhalle Erinnerungen wach. Prinz Uli II., da war doch mal was. Klar, der war doch schon mal in Amt in Würden, vor zehn Jahren gemeinsam mit Sandra I.

