„Kenny’s“ statt „Gala“ In früheres Restaurant in Neuwieds City kehrt Leben ein Rainer Claaßen 09.01.2026, 17:00 Uhr

i Das "Kenny‘s" auf dem Luisenplatz hat zurzeit schon mal im Probebetrieb geöffnet. Rainer Claaßen

Auf dem Luisenplatz öffnet ein Restaurant, in dem es schon vorher Gastronomie gab. Der Besitzer hat einen sechsstelligen Betrag in die Immobilie investiert – er findet die Voraussetzungen auf dem neu gestalteten Luisenplatz bestens.

Viele Ladenlokale in der Innenstadt stehen schon seit langer Zeit leer. Es drängt sich der Eindruck auf, dass manche Vermieter wenig Engagement an den Tag legen, um daran etwas zu ändern. Heinz Dusar gehört offenbar nicht dazu: Er hat einiges investiert, damit in das ehemalige Restaurant „Gala“ auf dem Luisenplatz wieder Leben einkehrt.







