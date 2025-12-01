Weihnachtsmarkt gut besucht In Fahr haben die Kinder den Nikolaus gesucht Jörg Niebergall 01.12.2025, 15:00 Uhr

Der historische Ortskern von Fahr bietet eine schöne Kulisse für den Weihnachtsmarkt. Jung und Alt kamen dabei voll auf ihre Kosten.

Der historische Fahrer Ortskern ist auch in diesem Jahr wieder aus allen Nähten geplatzt. Wenn der örtliche Bürgerverein zum traditionellen Weihnachtsmarkt rund um die alte Mühle und in die Brunnengasse einlädt, dann kommen nicht nur die Fahrer Bürger und Bürgerinnen, um bei Kaffee und Kuchen, heißem Glühwein, Kinderpunsch, Reibekuchen und leckerer Bratwurst den Start in den Advent zu feiern.







