In etlichen Kommunen im Kreis Neuwied fiel der Strom aus: Erdkabel defekt

Kreis Neuwied. In Teilen von Bad Hönningen, Dattenberg, Datzeroth, Hammerstein, Hausen, Linz, Niederbreitbach, Kurtscheid, Leubsdorf, Leutesdorf, Rheinbrohl, Roßbach, St. Katharinen und Waldbreitbach ist am Donnerstagabend um 18.05 Uhr der Strom ausgefallen. Wie die Syna GmbH als zuständige Versorgerin in einer Pressemeldung mitteilt, war ein defektes Kabel im Erdreich die Ursache für den Stromausfall.