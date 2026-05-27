Im Zuge der Bahnsanierung In Erpel werden bis Dezember Straßen gesperrt Sabine Nitsch 27.05.2026, 16:00 Uhr

i Die Bahnhofstraße in Erpel, die direkt neben den Gleisen herführt, ist jetzt gesperrt. Sabine Nitsch

Im Zuge der Generalsanierung der rechten Rheinstrecke werden nicht nur die Gleise stillgelegt – auch der Verkehr in Erpel wird massiv gestört. Autofahrer, die von der A3 kommend über Bruchhausen auf die B42 fahren wollen, müssen ausweichen.

Erpel. In rund sieben Wochen beginnt die Sanierung der Bahnstrecke auf der rechten Rheinseite zwischen Troisdorf und Wiesbaden. Fünf Monate, vom 10. Juli bis zum 12. Dezember, wird die Bahnstrecke voll gesperrt. Die Baumaßnahmen werden bei Fahrgästen zu erheblichen Einschränkungen führen.







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