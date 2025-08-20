Die „Erpeler Himmelsstürmer“ mit ihren intensiv rot bis orange gefärbten Blütenblättern leuchten schon von Weitem in der Sonne. Die prachtvolle Dahlie wird an die zwei Meter hoch und überragt auch den mit Büschen bewachsenen Zaun rund um das „Erpeler Blumentälchen“.

i Die Dahlie "Himmelsstürmer" lockt Bienen an. Sabine Nitsch

Herr des Gartenparadieses ist Dahlienliebhaber Bernd Walbrück (65). Die Himmelstürmer sind seine jüngste Kreation. Zwei weitere Neuzüchtungen werden am Tag der Dahlie in diesem Jahr getauft. In seinem Garten, unterhalb des Bahndamms an der Jahnstraße wachsen mehr als 1000 Dahlien. „Es sind 70 verschiedene Sorten“, verrät der Gärtner aus Leidenschaft, dem es im Leben vergönnt war, seine Passion sogar zum Beruf zu machen. Walbrück ist gelernter Gärtner und hat sich als Chef des Erpeler Bauhofs von 1992 bis zu seinem Ruhestand auch um das Grün in der Alten Herrlichkeit gekümmert.

Erpel liebt seine Dahlien

i Dahlien in Walbrücks Garten gibt es auch in kräftigem Pink. Sabine Nitsch

Aktuell ist das Blumentälchen ein einziges üppig-buntes Blütenmeer. „Die Erpeler laufen gern hier vorbei. Sie bitten sogar darum, dass ich die Büsche etwas schneide, damit sie besser über den Zaun schauen und die Blumen sehen können. Die Begeisterung freut mich natürlich“, sagt Dahlienflüsterer Walbrück, dessen Liebe zwar den Dahlien gehört, aber eigentlich liebt er alles, was blüht und grünt.

i Praktisch für jeden Geschmack gibt es eine Dahlie. Sabine Nitsch

In seinem riesigen Garten, den er sich zwar mit zwei weiteren Eigentümern teilt, aber doch die Federführung beim Gartenkonzept hat, wächst Amaranthus zwischen üppigen Dahlien, dazu gesellen sich Eisenkraut, Blumenrohr, ein paar Rosen und sehr viel Fette Henne. „Sie ist winterhart und blüht fantastisch“, sagt er und deutet auf weißblühenden Ziertabak. „Der duftetet intensiv, sobald es dunkel wird. Er lockt damit nachtaktive Insekten an und tagsüber auch Bienen und andere Bestäuber“, erläutert Walbrück, der wohl den kompetenten grünen Daumen der Alten Herrlichkeit besitzt.

i Eine Oase der Ruhe Sabine Nitsch

Die Faszination für die Dahlie wurde bei ihm schon als Kind geweckt, als er mit seinen Eltern den Blumenkorso in Bad Ems besuchte. Nicht nur die Blumen hatten es ihm angetan, sondern auch die prachtvolle Veranstaltung. „Mitte der 80er-Jahre reifte zusammen mit dem damaligen Bacchus Fritz Keller die Idee, einen eigenen Dahliengarten anzulegen“, berichtet er, der später auch den Erpeler Blumenkorso initiierte.

Die Erpeler Himmelsstürmer waren bereits die vierte Dahlienneuzüchtung, die in Erpel getauft wurde. Dahlienliebhaber Walbrück hatte bereits 2014 dafür gesorgt, dass Erpel die besondere Ehre zu Teil wurde, Namensgeber für zwei Dahlienneuzüchtungen zu sein. „Ich hatte mir nach der Bundesgartenschau in Koblenz gewünscht, dass Erpel eine eigene Sorte bekommt“, erinnert sich Walbrück, der Mitglied der Deutschen Staudengesellschaft (früher Dahliengesellschaft) ist. Der Präsident der Gesellschaft besuchte ihn beim Tag der Dahlien in Erpel und sorgte schließlich dafür, dass zwei Neuzüchtungen des Österreichers Peter Haslhofer unter den Namen „Herrlichkeit Erpel“ und „Erpeler Ley“ dem Blumenkorso-Dorf Erpel gewidmet wurden.

Das reichte Walbrück nicht: Er wollte eine eigene Neuzüchtung präsentieren. „Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Das braucht viel Fachwissen, Zeit und Geduld“, verrät er. Die Himmelsstürme sei eine eigene Züchtung aus dem Jahr 2015.

i Nicht nur ein Hobby, sondern auch viel Arbeit ist der Dahliengarten. Sabine Nitsch

Ausgangspunkt für diese wie auch alle anderen Züchtungen waren etwa 500 Dahlienpflanzen, die er nah beieinander pflanzte. „Ich wollte, dass die Bienen, die die Pflanzen bestäuben, einen kurzen Weg haben“, sagt er. In den folgenden Jahren hat er die neuen Pflanzen immer weiter aussortiert. „Es kamen etwa zehn in die engere Wahl und von denen sind schließlich, nach zwei bis drei Jahren, zwei übrig geblieben“, berichtet Walbrück.

Neue Dahlien made in Erpel

Damit war die Züchtung längst nicht abgeschlossen. Es folgte eine sogenannte Dahlien-Neuheitenprüfung. „Die Pflanzen werden nach zehn Kriterien wie Blütenform, Farbwirkung, Gesundheit, Standfestigkeit oder Haltbarkeit geprüft. Sie müssen mindestens 80 Punkte bekommen. Walbrücks erste eigene Züchtung wurde auf den Namen „Floreat Erpilla“ getauft und heimste schon 96 von 115 möglichen Punkten ein. Die Himmelsstürmer dann sogar 100 Punkte.

i Wie ein kleiner Dschungel ist der Garten von Bernd Walbrück. Sabine Nitsch

Ein Geheimnis seiner prämierten Blütenpracht: „Ich lege meinen eigenen Kompost an. Was im Garten als Abfall anfällt, wird später dem Boden wieder zugeführt, und ich versorge ihn mit Pferdemist. Der sorgt auch dafür, dass der Boden die Feuchtigkeit behält, und ist auch etwas Frostschutz“, erläutert er. Kunstdünger kommt bei ihm nicht in die Beete. Dank Mist und Kompost bleiben seine Dahlienknollen mittlerweile auch im Winter im Boden. „Ich setze sie tiefer und decke sie noch mit Laub ab, damit sie nicht erfrieren. Und wenn länger Frost ist, kommen noch Decken drauf“, verrät er.

Dahlientaufe Ende August

Zum Erpeler Weinfest und dem Blumenkorso kommen alle Blüten zum Einsatz und bieten auf den blumengeschmückten Festwagen ein fantastisches Bild. Vorher werden aber die neuen Dahlienzüchtungen am Sonntag, 31. August, vorgestellt und im Dahliengarten „Erpeler Blumentälchen“ getauft. Die Dahlientaufe ist um etwa 16 Uhr. Der Eingang zum Erpeler Blumentälchen befindet sich in der Jahnstraße. Parkplatz an der Kindertagesstätte „Regenbogenland“, Heisterer Straße 29 in Erpel.