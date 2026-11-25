Sanierung rechte Rheinschiene In Erpel „grüßt“ täglich die Doppelschranke Sabine Nitsch 25.11.2026, 12:00 Uhr

i Technik, die beeindruckt: Seit Jahren ist die Flutbrücke zwischen Unkel-Heister und Erpel gesperrt – aber eine moderne Schranke würde den Verkehr regeln, wenn er denn vorhanden wäre. Sabine Nitsch

Die sogenannte Flutbrücke ist so marode, dass sie seit Langem nicht mehr befahren werden kann. 2016 baute die DB trotzdem eine moderne Doppel-Schrankenanlage. Doch die Brücke bleibt marode. Es wird wohl nie mehr ein Auto darüber fahren.

Irgendwie schick sieht es ja schon aus, wie die Millionen Euro teure Doppelschranke vor der Kulisse des Unkeler Stuxberges wie zum Gruß ihre Barken hebt. Nur gibt es keine Autofahrer mehr, die davon abgehalten werden müssen, über die sogenannte Flutbrücke in der Brückenstraße zu fahren, wenn ein Zug vorbeidonnert.







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