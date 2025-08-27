Ein Zeichen gegen den Krieg und für den Frieden soll es werden, das Konzert im Erpeler Eisenbahntunnel. Und es soll der deutsch-polnischen Freundschaft dienen. Unsere Zeitung unterhielt sich mit den Organisatoren.

„Nie wieder Krieg“ lautet der Titel eines Konzertes, zu dem die Erpeler Musikschule Agundo und das POSM-Musikgymnasium Krakau (Polen) für Freitag, 29. August, 19 Uhr, in den ehemaligen Eisenbahntunnel von Erpel einladen. Mit Musik von Beethoven, Chopin, Filmmusik, Jazz und Gesang wollen junge Musiker an die Schrecken von Krieg, Flucht und Verlust erinnern und ein Zeichen für Frieden und Versöhnung setzen.

Teil des Jugendchorprojektes „Chopin meets Beethoven“

Das kostenfreie Konzert ist Teil des Jugendprojektes „Chopin meets Beethoven“, das zum dritten Mal stattfindet. Das Projekt bringt Jugendliche der Musikschule Agundo und Jugendliche des polnischen Musikgymnasiums Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. Fryderyka Chopina w Krakowie wiederholt zusammen, um den Austausch zu fördern. Zum aktuellen fünftägigen Aufenthalt der polnischen Gäste vom Dienstag bis kommenden Samstag zählen unter anderem auch der Besuch des Willy-Brandt-Forums, Beethoven-Hauses und Soldatenfriedhofs in Ittenbach. Das gesamte Projekt steht unter der Schirmherrschaft des polnischen Generalkonsuls Marek Gluszko.

„Es gibt keinen besseren Konzertsaal als den geschichtsträchtigen Erpeler Tunnel, um mit Musik ein Zeichen gegen den Krieg zu setzen“, sagt Dirigent Dominik Arz, der das Konzert in Gedenken an das Kriegsende vor 80 Jahren mit seiner Frau Agnieszka Sokol-Arz für den Veranstalter Kunst- und Kulturkreis Erpel ad Erpelle organisiert hat. Wie Arz und Sokol-Arz, beide Leiter der Musikschule, erklären, wollen die Musiker mit der Auswahl ihrer Stücke den Krieg musikalisch hörbar machen und durch die Klänge Emotionen transportieren, von Unsicherheit und Ängsten über Chaos bis hin zu Mut und Hoffnung.

„Das Stück entfaltet in Musik, was Worte kaum zu fassen vermögen.“

Dirigent Dominik Arz

Auftakt des Konzertes ist das gleichnamige Stück „Nie wieder Krieg“, arrangiert von Arz: „Das Stück entfaltet in Musik, was Worte kaum zu fassen vermögen.“ Es beginnt harmlos, beinahe vertraut: Eine Melodie von Wolfgang Amadeus Mozart erklingt – komponiert von einem Österreicher, wie auch Adolf Hitler einer war. Doch die Idylle trügt. Bald drängt sich eine heitere, aber bedrohliche Passage aus Dmitri Schostakowitschs „Leningrader Sinfonie“ in den musikalischen Raum. Weitere Klangfragmente treten hinzu – eindringlich und irritierend. Plötzlich ertönt der „Badenweiler Marsch“, einst Hitlers bevorzugte Marschmusik. Kurz darauf ist die kraftvolle Passage aus Paul Hindemiths Trompetensonate „Alle Menschen müssen sterben“ zu hören.

Die Maschinerie des Krieges ist nicht mehr aufzuhalten. Was folgt, ist ein klangliches Chaos. Am Ende bleibt nur ein einziger Ton zurück. Ein schneidender Nachhall wie ein Mahnmal. Und aus dieser Stille heraus erklingt ein letzter musikalischer Gedanke: „Es ist genug.“ – ein Zitat aus Mendelssohn-Bartholdys Oratorium „Elias“. Im Verlauf des Konzertes werden unter anderem auch „Hymn to the Fallen“ von John Williams, „Serce w plecaku“ von Michal Zielinski, „Schindler’s Liste“ von John Williams, „Lawina“ von Golec uOrkiestra und zum Finale hoffnungsvolle Stücke vorgetragen.