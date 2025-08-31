Nicht nur in der Ukraine findet derzeit ein schrecklicher Krieg statt. Kulturschaffende haben jetzt in Erpel nicht nur einen künstlerischen Akzent gegen Krieg gesetzt, sie haben auch das kulturelle Leben im Eisenbahntunnel wiederbelebt.

Nach drei Jahren Pause ist es endlich wieder so weit: Es gibt wieder Veranstaltungen im Tunnel von Erpel. Corona und Brandschutzmaßnahmen haben die damalige Erfolgsserie „Tunnel Erpel“ unterbrochen. Altbürgermeister Edgar Neustein vom Verein „ad Erpelle“ hat jetzt rund 190 Gäste zum Konzert „Nie wieder Krieg“ begrüßt.

i Das Konzert im Tunnel war gut besucht. Heinz-Werner Lamberz

Es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass der Konzerttermin genau mit dem Kriegsbeginn 1. September 1939, also vor 86 Jahre zusammenfällt. Alle Mitarbeiter des Vereins haben ihr Bestes gegeben, um dieses Konzert Wirklichkeit werden zu lassen. Einen besonderen Dank richtete Neustein an die Musikschule „Agundo“ aus Erpel, vertreten durch Agnieszka Sokol-Arz und Dominik Arz, die zusammen mit dem Musikgymnasium POSM Krakau 35 Musikern und viele Solisten zusammenstellten, um dieses Konzert auf den Weg zubringen. Nach der Begrüßung richtete ein Sprecher des polnischen Generalkonsulates einige Worte zum geschichtsträchtigen Anlass an die Gäste.