Ein Jahr Lockschuppenbrand In Engers wird eine neue Wagenbauhalle gebaut Regine Siedlaczek 26.01.2026, 11:00 Uhr

i Ein gutes Jahr nach dem Lokschuppenbrand in Engers ist Hilfe noch immer gern gesehen. Jörg Niebergall

Vor allem für die Vereine, die den Lokschuppen in Engers nutzten, war der Brand in der Silvesternacht vor gut einem Jahr ein Schock. Nach einer Welle der Hilfsbereitschaft gibt es nun auch mit Blick auf einen Wiederaufbau gute Nachrichten.

Das vergangene Jahr hat für viele Engerser alles andere als gut begonnen: In der Silvesternacht brannte der Lokschuppen, der unter anderem die Heimat der Großen Engerser Karnevalsgesellschaft (GEK) war, bis auf die Grundmauern nieder. Die Konsequenzen waren für zahlreiche Vereine verheerend, denn nicht nur die Materialen für den Engerser Weihnachtsmarkt wurden zerstört, auch fast fertiggestellte Karnevalswagen und Bühnenbilder fielen den ...







