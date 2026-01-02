Schandfleck in Engers In ehemaliger Elektrofirma nisten heute die Tauben Jörg Niebergall 02.01.2026, 12:30 Uhr

i Die leer stehende Immobilie verschandelt das Engerser Ortsbild. Pläne zur Weiternutzung gibt es nicht. Jörg Niebergall

Das leer stehende Gebäude an der Ecke Alleestraße/Neue Wilhelmstraße in Engers verfällt mehr und mehr. Pläne für eine Weiternutzung gibt es nicht, dafür aber die Frage: Trägt das marode Dach noch den angebrachten Stromverteiler?

„Man kann an manchen Stellen schon den Himmel sehen“, formuliert es Paul Ganzer, Vorsitzender des Turnvereins Engers, etwas vorsichtig, wenn er auf die Immobilie an der Ecke Alleestraße/Neue Wilhelmstraße angesprochen wird. „Das Dach hat viele Löcher, und nach meiner Meinung ist es bereits einsturzgefährdet.







