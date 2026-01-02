In ehemaliger Elektrofirma nisten heute die Tauben

Das leer stehende Gebäude an der Ecke Alleestraße/Neue Wilhelmstraße in Engers verfällt mehr und mehr. Pläne für eine Weiternutzung gibt es nicht, dafür aber die Frage: Trägt das marode Dach noch den angebrachten Stromverteiler?
Lesezeit 2 Minuten
„Man kann an manchen Stellen schon den Himmel sehen“, formuliert es Paul Ganzer, Vorsitzender des Turnvereins Engers, etwas vorsichtig, wenn er auf die Immobilie an der Ecke Alleestraße/Neue Wilhelmstraße angesprochen wird. „Das Dach hat viele Löcher, und nach meiner Meinung ist es bereits einsturzgefährdet.