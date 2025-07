In Döttesfeld stehen jetzt zwei Tiny Häuser

Gerade mal ein paar Stunden dauert es, bis die beiden „Minihäuser“ in einem Wohngebiet im Döttesfelder Ortsteil Breitscheid stehen. Errichtet hat sie eine Koblenzer Firma.

Tiny Häuser liegen voll im Trend, und das nicht ohne Grund. Dabei handelt es sich um kompakte, durchdacht gestaltete Wohnlösungen, die auf kleinem Raum ein Maximum an Funktionalität und Komfort bieten. In Döttesfeld-Breitscheid sind jetzt zwei solche „Minihäuser“ entstanden, auf ganz normalen Grundstücken in einem Wohngebiet.

Firma steht hinter den „Minihäusern“

Dahinter steht die Modul Meister GmbH aus Koblenz, die verschiedene Varianten von kleinen Häusern anbietet, von charmanten Tiny Houses mit minimaler Grundfläche bis hin zu modularen Wohnhäusern mit bis zu 70 Quadratmetern Wohnfläche. Geschäftsführer Maik Baum und sein Team haben die Tiny Häuser in Döttesfeld errichtet.

i Ein Haus wird mithilfe eines Krans fertiggestellt. Charley Burke

Die Tiny Häuser hat die Firma vorfinanziert und sucht jetzt die künftigen Bewohner. „Unsere Kleinhäuser sind wie ein liebevoll gestalteter Rückzugsort mit viel Herz, hochwertigen Materialien und cleveren Raumlösungen“, wirbt Baum. Besonders beliebt sind sie bei jungen Paaren, Senioren, Alleinstehenden sowie Menschen, die unabhängig leben möchten, sagt er, sei es auf dem eigenen Grundstück, in Tiny-Haus-Siedlungen oder als mobiles Zuhause auf Rädern. Gerade ältere Menschen schätzen das barrierearme Wohnen auf einer Ebene ohne Treppen und ohne großen Pflegeaufwand für die eigenen vier Wände.

Tiny Häuser lassen sich oft mit vergleichsweise wenig Geld, kürzeren Genehmigungswegen und einem reduzierten ökologischen Fußabdruck realisieren. Die Tiny Häuser der Modul Meister GmbH werden innerhalb von drei Monaten in Estland oder Polen gefertigt, Regionen mit einem großen Holzvorkommen, wie Geschäftsführer Maik Baum erklärt: „Dort gibt es einfach mehr Holz.“ Die kompakten Häuser bestehen überwiegend aus nachhaltigem Holz.

i Das Endergebnis: ein fertiges Tiny Haus in Döttesfeld. Charley Burke. Maik Baum

Hausaufbau dauert nur ein paar Stunden

Nach der Fertigstellung werden die kleinen Häuser komplett eingerichtet nach Deutschland geliefert. Der Aufbau vor Ort dauert dann in der Regel nur fünf bis sechs Stunden. „Mit sechs Leuten, einem Kran und etwas Koordination ist das Haus schnell aufgestellt“, erklärt Baum. Beim Aufbau in Döttesfeld gab es witterungsbedingt dann doch eine kleine Verzögerung, „wegen Starkregen mussten wir aufpassen, dass die Dämmung nicht zu nass wird“. Trotzdem arbeitet das Team routiniert und effizient zusammen. „Theoretisch kann man noch am selben Abend einziehen, es ist alles fix und fertig.“

Ihren Ursprung hat die Tiny-House-Bewegung in den USA, wo sie als Reaktion auf die Finanzkrise ab 2007/2008 entstanden ist. Steigende Immobilienpreise und der Mangel an bezahlbarem Wohnraum führten dazu, dass immer mehr Menschen nach alternativen Wohnformen suchten – klein, kostengünstig und ressourcenschonend. Inzwischen hat der Trend auch Europa erreicht, wo nachhaltiges Bauen und minimalistisches Wohnen zunehmend an Bedeutung gewinnen.