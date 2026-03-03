Mobiles Planetarium zu Gast In Dierdorf dem Mann im Mond guten Abend gesagt Jörg Niebergall 03.03.2026, 17:00 Uhr

i Klaus Völkel erklärt den Erstklässlern in seinem mobilen Planetarium den Weltraum. Jörg Niebergall

Kita-Kinder und Erstklässler haben in einem mobilen Planetarium das Sonnensystem erkundet. Damit sollte den Kindern der Schulstart erleichtert werden.

„Auf den Mond möchten wir schon mal hin“, so der Tenor der Dierdorfer Kita-Kinder, nachdem sie im mobilen Planetarium der Sternwarte Sessenbach einen ersten Blick in den Weltraum gewagt hatten. Schon am frühen Dienstagmorgen hatte der Sessenbacher Klaus Völkel sein Zelt in der Dierdorfer Sporthalle aufgebaut und damit den Grundstein für das gemeinsame Projekt von Gutenberg-Grundschule und den drei Dierdorfer Kindertagesstätten gelegt.







