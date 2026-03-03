Kita-Kinder und Erstklässler haben in einem mobilen Planetarium das Sonnensystem erkundet. Damit sollte den Kindern der Schulstart erleichtert werden.
Lesezeit 1 Minute
„Auf den Mond möchten wir schon mal hin“, so der Tenor der Dierdorfer Kita-Kinder, nachdem sie im mobilen Planetarium der Sternwarte Sessenbach einen ersten Blick in den Weltraum gewagt hatten. Schon am frühen Dienstagmorgen hatte der Sessenbacher Klaus Völkel sein Zelt in der Dierdorfer Sporthalle aufgebaut und damit den Grundstein für das gemeinsame Projekt von Gutenberg-Grundschule und den drei Dierdorfer Kindertagesstätten gelegt.