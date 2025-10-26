Regisseurin Sophie Bischoff musste sich für die Geschichte um Nils Holgersson einiges einfallen lassen, um sie kindgerecht zu erzählen. Im Jungen Schlosstheater in Neuwied sieht das Publikum eine überzeugende Inszenierung.
Lesezeit 2 Minuten
Die Geschichte um Nils Holgersson dürfte vielen bekannt sein – sei es, weil Eltern ihnen den Roman von Selma Lagerlöf vorgelesen haben oder durch die verschiedenen Verfilmungen. Für das Theater eignet sie sich nicht besonders gut: Immerhin sorgen Wichtelmännchen dafür, dass die Hauptfigur so klein wird, dass sie auf dem Rücken einer Hausgans eine Reise unternehmen kann – wie lässt sich das auf der Bühne umsetzen?