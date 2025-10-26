Schlosstheater in Neuwied In die magische Welt von Nils Holgersson eintauchen Rainer Claaßen 26.10.2025, 16:00 Uhr

i Zurück bei den Eltern ist Nils nicht mehr der Gleiche – die Reise hat ihn viel gelehrt. Rainer Claaßen

Regisseurin Sophie Bischoff musste sich für die Geschichte um Nils Holgersson einiges einfallen lassen, um sie kindgerecht zu erzählen. Im Jungen Schlosstheater in Neuwied sieht das Publikum eine überzeugende Inszenierung.

Die Geschichte um Nils Holgersson dürfte vielen bekannt sein – sei es, weil Eltern ihnen den Roman von Selma Lagerlöf vorgelesen haben oder durch die verschiedenen Verfilmungen. Für das Theater eignet sie sich nicht besonders gut: Immerhin sorgen Wichtelmännchen dafür, dass die Hauptfigur so klein wird, dass sie auf dem Rücken einer Hausgans eine Reise unternehmen kann – wie lässt sich das auf der Bühne umsetzen?







