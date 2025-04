In der Neuwieder Marienschule war die teure Lüftungsanlage wegen Taubenkot lange Zeit nicht nutzbar. Wie steht es um das baugleiche Lüftungssystem in der Sonnenlandschule in der Deichstadt?

„Einmal ganz tief durchatmen“ – das können die Schüler der Sonnenlandschule Neuwied seit November vergangenen Jahres besonders gut, denn seither sorgt ein neues modernes Belüftungssystem dafür, dass die Raumluftqualität verbessert wird und Energiekosten bei effizienter Nutzung eingespart werden. Hatte es zuletzt aufgrund von Tauben und deren Kot Probleme mit dem baugleichen System in der Neuwieder Marienschule gegeben, läuft in der Sonnenlandschule von Beginn an alles nach Plan, und davon profitieren Schüler und Lehrer gleichermaßen, wie unsere Zeitung aus der Schule erfahren hat.

Kein Fensteröffnen zum Lüften nötig

Über das einwandfrei funktionierende Belüftungssystem freut sich auch Ina Mang, die Rektorin der Sonnenlandschule: „Alles ist so, wie es sein soll.” Auch den Schülern kommt die frische Luft zugute, denn diese steigert nicht nur die Konzentrationsfähigkeit, sondern sorgt außerdem dafür, dass die Raumtemperatur bei jedem Wetter konstant bleibt. „Wir müssen jetzt keine Fenster mehr zum Lüften öffnen”, ergänzt Mang einen praktischen Vorteil des neuen Systems.

Beschlossen wurde die Maßnahme bereits im September 2023 vom Neuwieder Stadtrat. Die Einbauzeit nahm insgesamt vier Monate in Anspruch und wurde zwischen Juni und September des vergangenen Jahres mit einem Kostenaufwand in Höhe von 480.930 Euro (davon 305.164 Euro durch Fördermittel des Bundes abgedeckt) durchgeführt.

Lüftungsanlagen über Förderprogramm während Corona beantragt

Eine Investition, die sich durchaus gelohnt hat. Das betont auch Nadine Schöneberg, Pressesprecherin der Stadt Neuwied: „Grundsätzlich modernisieren und digitalisieren wir fortlaufend und strategisch nach einem Gesamtplan unsere Grundschulen.” Und die Gelegenheit zur Erneuerung war günstig, denn im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ab dem Jahr 2020 hatte die Bundesanstalt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle bis Dezember 2021 das Förderprogramm „Corona-gerechte stationäre raumlufttechnischen Anlagen und Zu-/Abluftventilatoren“ ausgeschrieben, für das sich auch die Neuwieder Stadtverwaltung erfolgreich beworben hatte.

i Eine der Lüftungsanlagen in der Sonnenlandschule Jörg Niebergall

Dadurch konnte die Sonnenlandschule erstmalig mit einer dezentralen Lüftungsanlage ausgestattet werden. Nicht zuletzt in der alljährlichen Erkältungssaison bietet die regelmäßige Luftzirkulation nun zahlreiche Vorteile, da die verbrauchte Luft samt möglicher Krankheitserreger aus den Klassenzimmern gesaugt wird.

Und wie steht es um das baugleiche Belüftungssystem in der Marienschule? Verlaufen dort in den kommenden Tagen alle Arbeiten nach Plan, so durchläuft die neue Belüftungsanlage in den kommenden Osterferien einen ausgiebigen Funktionstest, sodass die Jungen und Mädchen sich im Anschluss an die schulfreie Zeit über bestens gelüftete Räume freuen können. Ebenso wie in der Sonnenlandschule.