Schandfleck in Neuwied In der „Galerie“ fielen wichtige Personalentscheidungen Jörg Niebergall 18.06.2026, 15:00 Uhr

i In den 80er-Jahren Kult, heute nur noch Schandfleck: die Markstraße 78 in Neuwied. Jörg Niebergall

Wo vor Jahrzehnten wegweisende Entscheidungen in Sachen Neuwieder Volleyball getroffen worden sind, verfällt heute alles. Die Rede ist von einem Schandfleck in der Innenstadt, der früher ein Kultlokal gewesen ist: die Marktstraße 78.

Anfang der 1980er-Jahre hätte man in der Deichstadt wohl nur ungläubig den Kopf geschüttelt, wenn von professionellem Sportmanagement, Scouting-Abteilungen oder digitalen Transferplattformen die Rede gewesen wäre. Wichtige Personalentscheidungen wurden damals nicht in Konferenzräumen getroffen, sondern bei guter Musik, zwischen Kunstwerken an den Wänden und einem frisch gezapften Bier in der legendären „Galerie“ in der Marktstraße.







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