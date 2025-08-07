Schon wieder ein Brand in der Dierdorfer Straße? Mehrere Löschzüge rückten am Donnerstagabend in Heddesdorf aus. Schnell war klar: Es handelte sich nur um einen Schwelbrand.

Der Schock war zunächst groß, als am Donnerstag um kurz nach 18 Uhr mehrere Löschzüge mit Martinshorn und Blaulicht in die Dierdorfer Straße fuhren – erst am Abend zuvor hatte nur wenige hundert Meter weiter eine Wohnung gebrannt.

Mehrere Menschen mussten dabei in Sicherheit gebracht werden. Diesmal war es weniger dramatisch: In einem zweigeschossigen Schuppen, der etwas abseits von der Straße in der Nähe des Kreisels beim Sohler Weg steht, war aus noch ungeklärter Ursache ein Schwelbrand entstanden.

Da der Schuppen direkt neben einem Parkplatz steht, konnten die Einsatzkräfte problemlos an die Brandstelle kommen und schnell einen Löschschlauch einsetzen. Noch bevor der Brand sich weiter ausbreiten konnte, hatte die Feuerwehr ihn im Griff. Personen kamen in diesem Fall nach aktuellem Stand nicht zu schaden. Bei einer ähnlichen Situation im teilweise sehr engen Bereich von Alt-Heddesdorf könnte eine vergleichbare Situation allerdings deutlich dramatischer ablaufen.