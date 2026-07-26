Datzeroth feiert Kirmes: kleines Dorf, große Stimmung. Backesduft, traditionelle Rituale und mitreißende Musik sorgen für Abende, die noch lange nachklingen werden.
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Gerade mal rund 300 Einwohner zählt Datzeroth – gefühlt waren es am Kirmeswochenende insgesamt noch ein paar mehr. Wer dachte, kleine Dörfer feiern im kleinen Rahmen, wurde eines Besseren belehrt. Zwischen knusprigem Flammkuchen aus dem Backes, dem traditionellen Baumaufstellen und der Party mit DJ Alex blieb kaum Zeit zum Verschnaufen.