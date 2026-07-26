Dorffest kommt gut an In Datzeroth braucht es keine Großstadt für die Kirmes Jörg Niebergall 26.07.2026, 14:30 Uhr

i Vom Chef persönlich bedient: Die Gäste aus Hausen und Niederbreitbach freuen sich über ein Frischgezapftes vom Vorsitzenden der Dorfgemeinschaft, Dirk Sombrutzki (links). Jörg Niebergall

Datzeroth feiert Kirmes: kleines Dorf, große Stimmung. Backesduft, traditionelle Rituale und mitreißende Musik sorgen für Abende, die noch lange nachklingen werden.

Gerade mal rund 300 Einwohner zählt Datzeroth – gefühlt waren es am Kirmeswochenende insgesamt noch ein paar mehr. Wer dachte, kleine Dörfer feiern im kleinen Rahmen, wurde eines Besseren belehrt. Zwischen knusprigem Flammkuchen aus dem Backes, dem traditionellen Baumaufstellen und der Party mit DJ Alex blieb kaum Zeit zum Verschnaufen.







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