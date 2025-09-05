Dem Gasthaus am Marktplatz haben die Geschwister Willscheid neues Leben eingehaucht. Jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr servieren sie zu Kaffee und Kuchen auch Werke von Künstlern. Eine Erfolgsgeschichte.

Seit 1860 gehört das Gasthaus am Marktplatz in Dattenberg zum Ortsbild. Viele Feste wurden hier ausgerichtet, gut gegessen und getrunken, später auch eine gute Kugel auf der Kegelbahn geschoben, und selbst Gästezimmer für Urlauber und Durchreisende gab es. Bis 1970 wurde das Haus von der Familie – erst Birrenbach, dann, seit 1892 durch Heirat der Erbauerenkelin, Willscheid – geführt. „Dann war es knapp 37 Jahre verpachtet“, berichtet Bernd Willscheid. Ihm und seiner Schwester gehört das Haus in fünfter Generation. „Seit 2017 war der Betrieb geschlossen, und wir haben überlegt, was wir damit machen“, sagt er.

Betritt man die Gaststube mit ihren halbhoch holzverkleideten Wänden, sieht man keine Leerstandspuren. Denn seit Ende 2024 haben die Geschwister Willscheid den Gasträumen neues Leben eingehaucht – einmal die Woche. Jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr ist die Gaststube geöffnet. Bei Kaffee und selbst gebackenen Kuchen wird nun auch Kunst serviert. „Dafür gibt es keine alkoholischen Getränke, für deren Ausschank wären viele Voraussetzungen zu erfüllen gewesen, ebenso wie für warme Küche“, sagt Bernd Willscheid. Im Advent 2024 haben sie zwei Tage „das mal ausprobiert“. Und es lief gut. Erst hat Willscheid die Wände mit Bildern aus der eigenen Sammlung dekoriert, dann waren Bilder von Klaus Krumscheid aus Dattenberg-Heeg zu sehen. Seit 31. August präsentiert Andrea Pröls ihre Bilder. „Im Herbst ist der Plan, Winterlandschaften eines Koblenzer Künstlers auszustellen“, sagt Willscheid.

Bernd Willscheid kennt die Künstler, denn die Idee des Kunst-Cafés hat auch mit seiner beruflichen Vergangenheit zu tun. Er war 26 Jahre lang Leiter des Roentgen-Museums in Neuwied. Davor hatte er die damalige Leiterin bereits zwölf Jahre unterstützt. Das Museum unterliegt der Trägerschaft des Kreises Neuwied. Dort hat Willscheid als Verwaltungsbeamter seine berufliche Laufbahn begonnen und ist durch Interesse und Zufall – über die Kulturabteilung als Aushilfe – im Museum gelandet.

„Als sich dann mein Ruhestand abzeichnete, habe ich überlegt, was ich tun kann, um nicht in ein tiefes Loch zu fallen“, sagt er. Einmal in der Woche betreut er das Fürstlich-Wiedische Archiv, ein Kontakt, der sich auch aus seiner Tätigkeit im Museum ergeben hat. Und die 38 Berufsjahre im und für das Museum legten auch nahe, „etwas mit Kunst“ zu tun. So gibt es nun jeden Sonntag Kaffee mit Kunst im Gasthof Willscheid. „Nur an Sonntagen, an denen andere Veranstaltungen sind, etwa am 7. September und 5. Oktober Kirmes und Winzerfest, lassen wir zu“, denn da gäbe es ja Verpflegung, und man wolle keine Konkurrenz sein, erklärt Willscheid. Wenn das Wetter passt, gibt es an den Kunst-Café-Sonntagen auch auf dem Marktplatz vor der Tür Plätze – Außengastronomie fast wie in alten Zeiten.

Das Angebot werde gut angenommen, bisher sei es immer gut besucht gewesen, berichtet Bernd Willscheid. Und das freue ihn, wie er abschließend sagt: „Man tut dem Haus was Gutes und dem Ort auch.“