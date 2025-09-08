Wenn sich der Ort Bonefeld hübsch geschmückt präsentiert, ist in der Regel Kirmes angesagt. Das war auch am vergangenen Wochenende der Fall. Gefeiert wurde bei allerbester Laune.

Wenn die Burschen und Maimädchen, angeführt vom Maikönigspaar Romy Horn und Kay Bartel, beim Kirmesumzug durch den hübsch geschmückten Ort ziehen, dann ist nicht nur bei den Protagonisten selbst allerbeste Laune angesagt. Ganz vorn im Zug fuhr der Bonefelder Nachwuchs mit seinen eigens von Hand und mithilfe der Maimädchen tags zuvor geschmückten Fahrräder. Musikalisch gab der Bläserchor Schöneberg den Ton an.

Dorfabend beendet die Feierlichkeiten

Gefeiert wurde nach dem Aufstellen des Kirmesbaumes (begleitet vom Spielmannszug Maischeid/Stebach) in der Dorfmitte im und am Deichwiesenhof mit einer stimmungsvollen Party am Samstagabend und Familientag mit Kinderprogramm wie Hüpfburg und eigener Tombola für den Nachwuchs am Sonntag. Der Montag (8. September) steht auch in Bonefeld ganz im Zeichen von Speck- und Eiersammeln, die – dann zubereitet – nach dem Verlesen des Kirmesspruchs verzehrt werden. Der feuchtfröhliche Dorfabend beendet die Feierlichkeiten.