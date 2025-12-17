In Asbach verliert Tankwagen 5000 Liter Milch

Ein Tankwagen liegt auf der Fahrzeugseite, ein Milchsee ergießt sich über eine Wiese: Das haben Polizei und Feuerwehr jetzt in Asbach vorgefunden.
Ein Anhänger mit einem silbernen Milchtank ist am Mittwoch gegen 16 Uhr mit seinem rechten Hinterreifen von der befestigten Fahrbahn abgekommen, dadurch geriet er ins Rutschen – und zog den gesamten Lastwagen mit sich. Die Folge: Anhänger und Zugmaschine landeten auf der L272 nahe dem Sportplatz Asbach auf der Seite – und rund 5000 Liter Milch ergossen sich über die angrenzende Wiese.